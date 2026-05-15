Yeni nesil çeteden bir çocuk cinayeti daha! Ailelerine attığı tehdit mesajları ortaya çıktı

Büyükçekmece'de Şehit Sadık Bezer Parkı'nda çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in annesi Müşerref Demirel tehdit mesajları aldıklarını iddia etti. Tehdit mesajlarında, "Abdulbaki'nin olayında bizim parmağımız var. Şikayetinizi geri almazsanız sizi de öldürürüz" yazdığı belirtildi.

İstanbul Büyükçekmece'de Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavgada, 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel ile Savaş I. bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savaş I.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ile M.A.D., olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Abdülbaki Demirel'in annesi Müşerref Demirel tv100'e açıklamalarda bulundu. Müşerref Demirel şunları söyledi; "Tarif edilmez bir acı. Cumhurbaşkanımıza Adalet Bakanımıza sesleniyorum; benim yüreğim yandı, başka yürekler yanmasın. 16 yaşındaki çocuk 17 kere bıçaklanıyor, böyle bir vahşetin durmasını istiyorum. Yürüyüş yapacağım diye evden çıktı. 3 saat sonra bana haber geldi. Olay yerine gittim. Markete giderken 'Ambulan çağır' derken yere yığılmış. Marketçi, 'Eğer Abdukbaki parmağını kıpırdatsaydı o cani tekrar bıçaklayacaktı' dedi. Saygılı bir çocuktu. 17 yerinden bıçaklamak ne demek?" diye konuştu.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUZ"

Ben şimdi ölüm tehditleri alıyorum. Eşime tehdit mesajları geldi. Mesajlar gelince gidip şikayetçi oldu. Tehdit mesajlarında "Abdulbaki'nin olayında bizim parmağımız var. Şikayetinizi geri almazsanız sizi de öldürürüz" ifadeleri yer aldı.