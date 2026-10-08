Yeni keşfedilen bitki Elmacık Dağı'nın eteklerinde yetişiyor: Kokusu nohut gibi, yemeği şifa dolu

Sakarya, Düzce ve Bolu sınırındaki Elmacık Dağı eteklerinde saha araştırması yürüten bilim insanları, flora zenginliğini kanıtlayan sıra dışı bir keşfe imza attı. Arazide çevreye yaydığı taze nohut kokusuyla dikkat çeken yabani bitkinin, yapılan incelemeler sonucunda dünya literatüründe daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğu kanıtlandı.

Proje kapsamında bölgede çalışma yürüten Sakarya Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi araştırmacıları, bitkinin çiçekli ve meyveli örneklerini topladı. Detaylı filogenetik analizlerin ardından tescillenen bulgular, saygın Turkish Journal of Botany dergisinde yayımlanarak dünya bilimine Heracleum papilionaceum ismiyle kazandırıldı.

MAYDANOZGİLLERDEN ÇIKAN NOHUT KOKUSU

Saha çalışması sırasında bitkinin morfolojik duruşunun ve yaydığı kokunun şaşkınlık yarattığını belirten Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, dikkat çekici süreci anlattı. İki ayrı familyanın benzer özellik göstermesine değinen Sağıroğlu, "Nohut fasulyegillerden, tespit ettiğimiz bitki ise maydanozgillerden. İkisinin benzer kokular yayması son derece ilginç geldi" dedi.

Arazideki ilk tespitin ardından türü kanıtlamak için titiz bir mesai harcadıklarını bildiren Sağıroğlu, "Taze nohut kokusuna benzer kokuya sahip olması bitkinin dikkatimizi çeken özelliklerinden biriydi. Bu yönüyle bitkinin hem çiçekli hem de meyveli örneklerini topladık. Üzerinde araştırmalar yaptıktan sonra bitkinin bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu ispatladık" diye konuştu.

KARADENİZ'İN ŞİFALI ÖĞREK OTU

Halk arasında tavşancıl otu olarak bilinen cinsin dünya genelinde 100 civarında türü bulunurken Türkiye florasında bu sayı 20 türe ulaşıyor. Keşfedilen yeni türü Türkçe literatüre Bolu öğrek otu ismiyle kaydettiklerini belirten araştırmacılar, bitkinin geleneksel Karadeniz mutfağında haşlanıp tüketildiğini ve sindirimi rahatlattığını belirtiyor.

Yeni bitki türü üzerinde antimikrobiyal ve antibakteriyel analizlerin sürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Sağıroğlu, biyolojik zenginliğin güvence altına alınması gerektiğine işaret etti. Keşiflerin ekolojik değerine dikkat çeken deneyimli akademisyen, "Bu tarz canlı türlerinin ve bitkilerin, ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu da bizim gen kaynaklarımız açısından ülkenin ne kadar zengin yapıya sahip olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

(AA)