Yeni içki kısıtlamaları yürürlüğe girdi

Alkollü içki markalarının tanıtımına ve görünürlüğüne yönelik kapsamlı yeni yasaklar getirildi. İşletmelerde marka, logo ve ambalaj görsellerinin kullanımı büyük ölçüde sınırlandırıldı.

“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle alkollü içki sektöründe tanıtım ve marka kullanımına ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Kanun kapsamında, alkollü içkilerin yanı sıra bu ürünleri üreten, ithal eden veya pazarlayan firmalara ait isim, marka, logo ve amblemlerin iş yerlerinin içinde ve dışında kullanılması yasaklandı. Düzenleme, yalnızca satış noktalarını değil, vitrinleri, satış ünitelerini ve tüm görünür alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.

ETKİNLİKLERDE SERGİLENMESİNE DE İZİN VERİLMEYECEK

Ayrıca alkollü içki ambalajlarında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görsellerin hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacağı hükme bağlandı. Bu kapsamda, marka görsellerinin tanıtım amaçlı olarak kamuya açık etkinliklerde sergilenmesine de izin verilmeyecek.

Yeni düzenleme, marka kullanımına ilişkin teknik bir sınırlamayı da beraberinde getirdi. Buna göre fermente alkollü içki markalarının distile alkollü içki markası olarak ya da tam tersi şekilde kullanılması yasaklandı. Böylece marka isimlerinin ürün türleri arasında karıştırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.