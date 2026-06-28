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Halk TV Türkiye Yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı! Paravan Üniversite Meclis sitesinde

Yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı! Paravan Üniversite Meclis sitesinde

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan İstanbul milletvekili Nimet Özdemir'in Meclis'e yüklediği CV'sinde yer alan üniversitenin, dünyanın hiçbir yerinde denklik görmeyen paravan şekilde kurulduğu ortaya çıktı.

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Yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı! Paravan Üniversite Meclis sitesinde

İYİ Parti’den CHP’ye, CHP'den de istifa edip AKP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir inşaat şirketinin sermayesinin kısa sürede katlanmasının ardından şimdi de üniversite diploması ile gündemde.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'a 'Mecbur kaldım' diyerek AKP'ye geçen Nimet Özdemir, Meclis sitesinde yer alan özgeçmişe göre ABD merkezli Conley Üniversitesi'nden mezun. Sözcü'de yer alan habere göre, bu üniversitenin tamamen paravan şekilde kurulduğu bilgisi yer alıyor.

Yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı! Paravan Üniversite Meclis sitesinde - Resim : 1

TÜRKİYE DAHİL HİÇBİR ÜLKEDE DENKLİĞİ YER ALMIYOR

Söz konusu üniversitenin Türkiye dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde denkliğinin olmadığı, kurumda hiçbir akademisyenin olmadığı ve derslerin sadece sisteme yüklenen PDF'ler ile iletildiği belirtildi.

Yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı! Paravan Üniversite Meclis sitesinde - Resim : 2

AKP'YE KATILMASINI 'MECBUR KALDIM' DİYEREK AÇIKLAMIŞTI

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Nimet Özdemir'in AKP'ye katılmasının perde arkasını, "Böyle bir şeye niye gerek duydun?" sorusunu sordum. 'Mecbur kaldım' yanıtını verdi" diyerek açıklamıştı.

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Seyit Torun, Halk TV'de katıldığı yayında Özdemir hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nimet Hanım gerçekten uyum içinde çalıştığımız bir arkadaşımızdı, milletvekillerimizle de gayet diyalogları iyiydi. Ama tabii görülüyor ki kendisinin de ifade ettiği gibi -ben detayları burada açıklamak istemem, konuşmamızın detaylarını vermek istemem ama bir kelimenin altını çizmek isterim- "mecburiyetten" diyorsa burada gönüllülük esası yoktur, burada gönüllülük iradesi yoktur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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