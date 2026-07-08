Yengesiyle ilişkisini öğrenen karısını 'aile dışından duyulmasın' diyerek öldürdü

Bitlis'in merkeze bağlı Yolcular köyünde yaşayan Leyla Özdemir, eşi Ömer Özdemir tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olayın ardından teslim olan Ömer Özdemir hakkında soruşturma başlatılırken, öldürülen kadının ailesi cinayetin gerekçesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Korucu olduğu belirtilen Ömer Özdemir, olay sonrası karakola giderek teslim oldu. Leyla Özdemir'in cenazesi otopsinin ardından Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde toprağa verildi.

YENGESİYLE İLİŞKİSİNİ ÖĞRENEN KARISINI 'AİLE DIŞINDAN DUYULMASIN' DİYEREK ÖLDÜRDÜ

OdaTV'den Orçun Ak'ın haberine göre Leyla Özdemir'in yakınları, cinayetin Ömer Özdemir'in yengesi S.Y. ile ilişki yaşadığı iddiasının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla işlendiğini ileri sürdü. Söz konusu iddialara ilişkin yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmazken, Leyla Özdemir'in anne ve babasının Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Dayısı Mehmet Selim Boşboğa da aile olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, köyde birçok kişinin aynı iddiaları dile getirdiğini öne sürdü. Boşboğa, olayı "töre cinayeti" olarak nitelendirerek tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini söyledi.

Suç duyurusunda bulunan baba Dursun Özdemir ise ifadesinde, kızının 11 yıllık evliliği boyunca son 1-1,5 yıldır ailevi sorunlar yaşadığını belirtti.

Baba Özdemir, damadı Ömer Özdemir'in yengesi S.Y. ile ilişki yaşadığını, Leyla Özdemir'in bu durumu öğrendikten sonra aileye anlattığını öne sürdü. İfadesinde, olayın başkaları tarafından da öğrenileceğinin anlaşılması üzerine kızının Ömer Özdemir ve ailesi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

KAYINBABASINI ARAYIP "KIZINI ÖLDÜRDÜM" DEMİŞ

Baba Dursun Özdemir, kızının öldürülmeden yaklaşık bir hafta önce amcasının evine bırakıldığını, üç gün sonra ise Ömer Özdemir tarafından gece saatlerinde silah zoruyla yeniden eve götürüldüğünü öne sürdü.

İfadesine göre Leyla Özdemir, öldürüldüğü gün babasını arayarak zorla eve götürüldüğünü ve eşinin tehditlerde bulunduğunu anlattı.

Baba Özdemir ayrıca, olaydan yaklaşık beş dakika önce Ömer Özdemir'in kendisini telefonla aradığını, kızına başka bir erkekle ilişkisi olduğu yönünde suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Aynı kişinin kısa süre sonra yeniden arayarak "Ben kızını öldürdüm, Allah rahmet eylesin" dediğini iddia etti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.