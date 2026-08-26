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Halk TV Türkiye Yengesi ile sevgili olan akrabasını dövüp esir aldı

Yengesi ile sevgili olan akrabasını dövüp esir aldı

Samsun'un Canik ilçesinde Adem G., kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla akrabası Orhan G.'yi sokak ortasında darbedip aracına bindirerek alıkoydu. Şikayet üzerine şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Samsun’un Canik ilçesinde, kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla akrabası Orhan G.’yi (40) darbedip aracına bindirerek alıkoyan Adem G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

SOKAKTA KARŞILAŞIP DARP ETTİ

Olay, 24 Ağustos tarihinde Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak’ta meydana geldi. Adem G., kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü akrabası Orhan G. ile sokakta karşılaştı. Adem G., sokak ortasında Orhan G.’yi darbettikten sonra zorla araca bindirdi.

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ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Orhan G., bir süre sonra Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak’ta araçtan indirildi. Olayın ardından polis merkezine giden Orhan G., Adem G. hakkında şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Adem G.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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