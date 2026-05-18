'Yemek yapmadı' diye öldürene kadar dövdü mahkeme "Kasıt yok" dedi

Olay, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak iki çocuk annesi eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini bildirdi. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının vücudunda morluklar tespit edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve ameliyat edilen Ummuhan Korkut, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Korkut, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Korkut, eşini 'yemek yapmadığı' gerekçesiyle dövdüğünü söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

MAHKEME 'KAST' DEĞİL 'YARALAMA' DEDİ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Nisan'da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Yunus Korkut'u 'Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğunu dikkate alarak sanığa takdiri indirim uygulamadı. Ancak ceza, 'kasten öldürme' yerine 'yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan kuruldu.

GEREKÇE: ÖLDÜRÜCÜ ALET YOK YARDIM ÇABASI VAR

Açıklanan gerekçeli kararda, sanığın darp eylemini kabul etmesine rağmen öldürme kastıyla hareket ettiğine dair somut delil bulunmadığı savunuldu. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Olayda kullanılan herhangi bir öldürücü alet bulunmaması, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek önceden planlanmış ağır bir husumetin tespit edilememesi ve sanığın olay sonrası eşini hastaneye ulaştırmak için çaba göstermesi dikkate alınmıştır."

Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün 'künt kafa travmasına bağlı kanama' sonucu gerçekleştiği kesinleşirken, mahkeme; olay anını gösteren bir kamera kaydı olmamasını ve sanığın istikrarlı ifadelerini kararına dayanak gösterdi.

"BU HÜKÜM FAİLLERE CESARET VERECEK"

Karara tepki gösteren Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Ummuhan Korkut'un yıllardır sistematik şiddete maruz kaldığını belirten Turasay şunları söyledi:

"Bizler ilk aşamadan itibaren bu dosya kapsamında ısrarla söylüyoruz, bu bir kasten yaralama dosyası değil. Ummuhan, senelerdir fail tarafından sistematik bir şekilde darp ediliyordu. Defalarca ölüm tehditlerine maruz kaldı. Olay günü ise dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelere göre yalnızca Yunus Korkut'un darbeleri neticesinde oluşan yaralanma sebebiyle vefat etti. Bütün bu hususlar dikkate alındığında dosya kapsamında, 'Kasten yaralama' değil 'Kasten öldürme' suçundan kurulacak bir mahkumiyet kararı bekliyorduk. Ancak mahkemenin sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına ve taraflı tanık beyanlarına dayanarak kurmuş olduğu bu hüküm, kadın cinayetlerinde cezasızlık algısını besleyecek ve faillere cesaret verecek bir hüküm olmuştur. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız." (DHA)