Yemek siparişinde 'hayali restoran' tuzağı: Bakanlık o işletmelere cezayı kesti

Dijital yemek siparişi sektöründe tüketicilerin tercihlerini doğrudan etkileyen yeni bir yanıltıcı yöntem tespit edildi. Çevrim içi sipariş platformlarında yer alan işletmelere yönelik yürütülen incelemeler sonucunda, kullanıcıların karşısına farklı markalar ve konseptlerle çıkan birçok profilin aslında tek bir fiziksel mutfaktan yönetildiği belirlendi.

SANAL ORTAMDA ÇOK SAYIDA İŞLETME İLLÜZYONU

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, dijital platformlardaki kayıtlar mercek altına alındı. Kurulun 13 Ağustos 2026 tarihli toplantısında karara bağlanan dosyalarda, iki farklı restoran işletmecisinin yürüttüğü faaliyetler incelendi.

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde; söz konusu işletmecilerin mülkiyetinde yalnızca tek bir fiziksel restoran bulunmasına karşın, online yemek platformları üzerinde çok sayıda bağımsız işletme varmış algısı yarattıkları resmi olarak kayıtlara geçti.

HAYALİ ADRESLER VE SAHTE YORUMLAR KULLANILDI

Söz konusu işletmelerin platformlardaki profillerinde gerçeği yansıtmayan farklı ticari unvanlar kullandığı, sisteme hayali adres bildirimleri yaptığı ve gerçeğe aykırı tüketici değerlendirmeleri ile manipülasyon sağladığı anlaşıldı.

Tüketicilerin seçim hakkını zedeleyen ve haksız rekabete yol açan bu yöntemler nedeniyle Reklam Kurulu; mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yönelik idari para cezası kesilmesini, ilgili reklamların tamamen durdurulmasını ve bu ticari uygulamalara derhal son verilmesini kararlaştırdı.

10,8 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA VE ERİŞİM ENGELİ UYARISI

Bakanlık birimleri tarafından dijital platformlar üzerindeki denetim süreçlerinin kapsamı genişletilerek sürdürülüyor. Yürütülen incelemeler yalnızca sahte profillerle sınırlı kalmıyor; gerçeği yansıtmayan indirim kampanyaları, yanıltıcı fiyat gösterimleri, gerçeğe aykırı kullanıcı yorumları ve kullanıcıları istemsiz tercihlere yönlendiren aldatıcı dijital tasarımlar da denetim ağında yer alıyor.

Mevzuat çerçevesinde, internet üzerinden yürütülen yanıltıcı ticari ve reklam faaliyetleri için 10 milyon 837 bin 65 liraya kadar idari para cezası kesilebiliyor. İhlallerin devamı veya ağırlığı durumunda ise ilgili dijital içeriklere doğrudan erişim engeli getirilmesi yaptırımı da uygulanabiliyor.