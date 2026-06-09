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Halk TV Türkiye Yemek için gidilecek en iyi Avrupa şehirleri açıklandı! İstanbul zirveye oynuyor

Yemek için gidilecek en iyi Avrupa şehirleri açıklandı! İstanbul zirveye oynuyor

Konaklama platformu Holidu’nun Michelin Rehberi verileriyle hazırladığı “Eat Like a Local” analizi Avrupa’nın en iyi 10 otantik gastronomi kentini belirledi. Listede İtalya ve Fransa şehirleri ağırlık kazanırken, İstanbul üst sırada yer aldı.

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Yemek için gidilecek en iyi Avrupa şehirleri açıklandı! İstanbul zirveye oynuyor

Avrupa’da turizm anlayışı hızla değişiyor. Artık gezginler yalnızca müzeleri, meydanları ya da tarihi sokakları keşfetmekle yetinmiyor; bir şehri “gerçekten yaşamak” için yerel mutfağın izini sürüyor.

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Kısa süreli konaklama platformu Holidu tarafından, Michelin Rehberi’nin “Eat Like a Local” (Yerel Halk Gibi Ye) kategorisindeki restoran verileri baz alınarak hazırlanan araştırma, gastronomi turizminin Avrupa’da yeni bir yön kazandığını gözler önüne serdi.

İSTANBUL ZİRVEYİ ZORLADI

Yemek için gidilecek en iyi Avrupa şehirleri açıklandı! İstanbul zirveye oynuyor - Resim : 2

Hazırlanan listede Avrupa’nın en otantik yemek deneyimi sunan 10 şehri sıralandı. Zirvede İtalya’nın ikonik şehirlerinden Venedik yer alırken, onu Türkiye’nin gastronomi başkenti sayılan İstanbul takip etti.

Listenin devamında Fransa’dan Nice, Marsilya ve Strasbourg gibi şehirler öne çıkarken; İtalya’nın güçlü gastronomi geleneği Roma, Genoa, Napoli ve Bologna ile listede geniş yer buldu. İspanya’dan ise Barselona son sırada listeyi tamamladı.

İŞTE O LİSTE

Yemek için gidilecek en iyi Avrupa şehirleri açıklandı! İstanbul zirveye oynuyor - Resim : 3

1-Venedik, İtalya

2-İstanbul, Türkiye

3-Nice, Fransa

4-Marsilya, Fransa

5-Roma, İtalya

6-Genoa, İtalya

7-Strasbourg, Fransa

8-Napoli, İtalya

9-Bologna, İtalya

10-Barselona, İspanya

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İstanbul Yemek İtalya Fransa İspanya Turizm
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