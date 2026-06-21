Yeğeninin eşini tehdit etti: Lüks markanın süpürgesini aldı, davayı kapattı!

Olay, Ankara'da meydana geldi. Soner K. isimli kişinin, yeğeninin eşi olan Abbas D.'yi telefonla aramasıyla başladı. Soner K., telefonda Abbas D.'ye hakaret ve tehditler savurdu.

Uğradığı hakaretler üzerine Ankara Adliyesi'ne giden Abbas D., eşinin dayısından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

ARAYA UZLAŞTIRMACI GİRDİ

Savcılık, bu tarz suçların mahkemeye gitmeden çözülebilmesi için dosyayı Uzlaştırma Bürosuna yolladı. Tarafları barıştırmak için resmi bir uzlaştırma görevlisi devreye girdi ve görüşmelere başladı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ŞARTI: İKİ SÜPÜRGE

Mağdur Abbas D., barışmak için tek bir şart sundu. Kendisine bilinen bir markanın kablosuz dikey süpürgesi ile akıllı robot süpürgesinin alınmasını istedi. Bu eşyalar verilirse şikayetini geri çekeceğini söyledi.

SÜPÜRGELER ALINDI, DOSYA KAPANDI

Eşinin dayısı Soner K. bu şartı kabul etti. İstenen marka ve modeldeki dikey ve robot süpürgeleri satın alıp Abbas D.'ye teslim etti.

Savcılık, uzlaşma şartlarını yerine getiren Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. (AA)