'Yedikçe beni hatırlarsın' dedi, gelin ve damata telli duvaklı keçi hediye etti!

Adana'nın Kozan ilçesinde hayatlarını birleştiren genç çift, düğün törenlerinin takı merasimi sırasında salona sokulan keçiyle neye uğradığını şaşırdı. Damadın yakın arkadaşı tarafından hediye edilen boynuzlu sürpriz, hem salondaki konuklara hem de çifte eğlenceli anlar yaşattı.

SALONUN ORTASINA KEÇİ GETİRİLDİ

İlçede düzenlenen törenle dünyaevine giren Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti, tebrikleri kabul ederken ilginç bir jestle karşılaştı. Damadın maden mühendisi arkadaşı İlyas Beydilli, altın veya para takmak yerine salona keçi sokarak piste yürüdü. Davetlilerin cep telefonlarına sarılarak kaydettiği sıra dışı hediye, alkışlar arasında çifte teslim edildi.

Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen damat Kemal Karaköse, arkadaşının esprili tavrına dikkat çekerek "İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde" dedi.

"YEDİKÇE BENİ HATIRLASIN"

Bölgenin damak kültürünü düğün hediyesine yansıttığını dile getiren İlyas Beydilli, sıradan altın ya da takı yerine akılda kalıcı bir anı bırakmak istediğini aktardı. Arkadaşının et düşkünlüğünü bildiğini vurgulayan Beydilli, tercihini şu sözlerle anlattı:

"Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın."

(DHA)