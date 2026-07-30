Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 celp dönemlerinde askerlik görevine başlayacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 celp dönemlerinde askerlik görevine başlayacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.
Açıklamada, yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.
MSB AÇIKLADI
MSB paylaşımında; “Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Ayrıca "MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi