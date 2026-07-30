Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 celp dönemlerinde askerlik görevine başlayacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 celp dönemlerinde askerlik görevine başlayacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Açıklamada, yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu - Resim : 1

Son dakika | Bedelli askerlik ücreti belli olduSon dakika | Bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB AÇIKLADI

MSB paylaşımında; “Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Ayrıca "MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bedelli Askerlik Milli Savunma Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro