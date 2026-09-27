Yazın resmen bittiğinin kanıtı: Sonbaharın ilk dolunayı görüldü

İstanbul’da sonbaharın ilk dolunayı olarak gökyüzünde yükselen “Hasat Dolunayı”, kentin gece manzarasına eşlik etti. Parlak görüntüsüyle dikkat çeken dolunay, İstanbul semalarında izlenirken Taksim Meydanı’ndan kaydedilen görüntüler de kameralara yansıdı.

HASAT DOLUNAYI İSTANBUL SEMALARINI AYDINLATTI

Gece saatlerinde gökyüzünde yükselen dolunay, parlak görüntüsüyle İstanbul’da dikkat çekti. Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olan ve geleneksel olarak “Hasat Dolunayı” adı verilen Ay, gece boyunca gökyüzünde görüldü. TÜBİTAK Bilim Genç’e göre 2026 yılındaki Hasat Dolunayı 26 Eylül’de gerçekleşti ve Ay, saat 18.40 civarında doğu ufkundan yükselmeye başladı.

Taksim Meydanı’ndan kaydedilen dolunayın İstanbul semalarındaki görüntüsü de objektiflere yansıdı.

ADINI DA HASAT DÖNEMİNDEN ALIYOR

“Hasat Dolunayı” adı, geçmişte Kuzey Amerika’daki bazı yerli toplulukların hasat dönemine denk gelen dolunayı tanımlamak için kullandıkları geleneksel isimden geliyor. Dolunayın bu dönemde gün batımının ardından uzun süre ışık sağlaması, geçmişte çiftçilerin akşam saatlerinde çalışmalarını sürdürmesine yardımcı oluyordu.

Hasat Dolunayı, özel bir renk veya farklı bir görünüm taşıdığı için değil, sonbahar ekinoksuna yakın gerçekleştiği için bu adla anılıyor. Dolayısıyla gökyüzündeki bu dolunay, sonbahar döneminin dikkat çeken astronomik olaylarından biri olarak izleniyor. (DHA)