Yazar İlhami Işık'tan korkutan yazı! 'Oğlum tefecilerin eline düştü'

Yazar İlhami Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. 27 yaşındaki oğlunun tefecilere borçlandığını ve kayıp olduğunu söyleyen Işık, "Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı" diyerek bir paylaşımda bulundu.

X hesabından paylaşım yapan İlhami Işık, evli ve bir çocuk babası oğlunun, eşine "Alacaklarımı almaya gidiyorum" notunu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

İlhami Işık'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı. Dün gece öğrendim. Benim 27 yaşında evli ve 6 yaşında bir kızı olan küçük oğlum tefecilerin eline düştüğü için eşine ‘alacaklarımı alamadım onları almaya gidiyorum’ diye not bırakıp kayıplara karışmış. Benim oğlum bir kafede nargile bölümünü işletiyordu ve bu borçları bu işte yapmış olamaz. Ben de eşini arayan tefecilerden ötürü intihar etmek için kendini pencereden atarken kız kardeşi tarafından kurtarılıp hastaneye götürülmesi sonucu öğrendim.

"TEFECİLERİN FAİZİ İLE BAŞ ETMEYİNCE KAYIPLARA KARIŞMIŞ"

Niye borçlanmış bilmiyorum. Kimlere borçlanmış bilmiyorum. Bize tek bir gün bile borçlarından söz etmedi. Birilerine borçlanmış ödeyemediği için tefecilerden almış, onları da ödeyemediği için sağdan soldan faizle yine para almış ve sonunda hep ödeme yapmış ama tefecilerin faizi ile baş etmeyince kayıplara karışmış.

"BENİM NE EVİM NE ARABAM NE MALIM VE MÜLKÜM YOK"

Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım. Yoksulların ve çaresizlerin yüreğine dokunmak için hayatımı buna adadım. Benim ne evim ne arabam ne malım ve mülküm yok. Olsaydı şimdi hepsini verir onurumu kurtarırdım.

"TEHDİTLERİ VE TACİZLERİ KALDIRACAK GÜCÜM YOK"

Tek bir canım var onu da vereceğim. Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok. Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok. Ne olur binlerce insan faturasının ödenmesini bekleyecek, evine ekmeği bekleyecek üzerine giyimini bekleyecek. Siz benim yerime devam edin. Bu vasiyetimdir. Hakkınızı helal edin."