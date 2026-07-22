Yazar Erkan Erten’in “Karanlık Kaya Azizleri” kitabı raflarda

Uzun yıllardır tarih, dinler tarihi ve medeniyetler üzerine araştırmalar yapan Erkan Erten’in, tarihsel gerçeklik ile kurgu arasındaki sınırı ustalıkla birleştirdiği, Vatikan’ın gölgesinde başlayıp İstanbul’da derinleşen gizem dolu romanı Karanlık Kaya Azizleri, MKB Halk Kütüphanesi Yayınevi etiketiyle seçkin kitapçılarda ve tüm çevrim içi satış platformlarında okurla buluştu.

Yazar Erkan Erten, Karanlık Kaya Azizleri adlı eserinde tarih, polisiye ve ezoterik gizemi aynı hikayede buluştururken yalnızca karakterlerini değil, okuru da çözülmesi gereken büyük bir bilmecenin içine çekiyor.

Tarihi mekanların atmosferini güçlü bir kurguyla harmanlayan anlatımı, okuru sürekli yeni sorular sormaya yönlendirirken; gerçek tarihten ilham alan hikayesiyle kendine özgü bir roman evreni yaratıyor.

KARANLIK KAYA AZİZLERİ HAKKINDA

Tarih boyunca insanlığın kaderini değiştiren savaşlar, imparatorluklar ve inançlar kadar görünmeyen sırlar da vardı.

Karanlık Kaya Azizleri, okuru Vatikan’ın koridorlarından Roma’nın yer altındaki katakomblarına, Pantheon’un gizeminden antik metinlere, gizli örgütlerden İstanbul’un tarihi dokusuna ve Efes’e uzanan sürükleyici bir yolculuğa çıkararak karanlık bir komplonun kapılarını aralıyor. Okuyucu, roman kahramanlarıyla birlikte bu gizemin bir parçası haline geliyor.

Soluk soluğa izlediğiniz bir filmin içindeymiş gibi hissedeceğiniz roman, yalnızca bir cinayet soruşturmasını değil, yüzyıllardır saklandığı iddia edilen sırların peşine düşen karakterlerin nefes kesen mücadelesini de anlatıyor.

Romanın merkezinde, işlenen cinayetlerin yanı sıra geçmiş ile bugünü birbirine bağlayan; inanç, güç ve sır kavramlarını sorgulayan uluslararası bir araştırma yer alıyor.

Vatikan, kadim semboller, mühürler, yer altı geçitleri, ezoterik öğeler ve tarihî mekânların güçlü atmosferini polisiye gerilimle buluşturan Karanlık Kaya Azizleri, bu tür romanlardan hoşlanan okurlar için heyecan verici bir okuma deneyimi sunuyor.

ERKAN ERTEN HAKKINDA

Erkan Erten, işletme eğitimi aldı. Uzun yıllardır tarih, dinler tarihi, antik uygarlıklar, semboller ve medeniyetler üzerine araştırmalar yapmakta ve çalışmalarını sürdürüyor. Eserlerinde tarihsel gerçeklik ile kurgu arasındaki sınırı ustalıkla birleştiriyor.

Eserleri

Agartha Tünelleri

Bir Devrimcinin Hatıra Defteri

Ev'de Yokuz