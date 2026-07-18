Yaz sıcaklarında otomobilinizde bırakmamanız gereken 3 şey! Yangın çıkarabilir

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, park halindeki araçların iç sıcaklığını kısa sürede tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor. Uzmanlara göre, araç içinde unutulan bazı eşyalar yangın riskini artırırken, sürücülerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor.

İtfaiye yetkilileri, özellikle çakmak, basınçlı sprey ürünler ve pet şişedeki suyun sıcak havalarda ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

ÇAKMAK VE BASINÇLI ÜRÜNLER PATLAYABİLİR

Yüksek sıcaklık nedeniyle araç içinde oluşan sera etkisi, çakmakların ve parfüm, deodorant gibi basınçlı kutulardaki ürünlerin patlamasına neden olabiliyor. Bu durum da araç içerisinde yangın çıkma riskini önemli ölçüde artırıyor.

SU ŞİŞESİ SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Uzmanlar, pet şişelerde bulunan suyun da belirli koşullarda tehlike oluşturabileceğini söylüyor. Güneş ışınlarının şişe üzerinden kırılmasıyla oluşan mercek etkisi, araç içindeki bazı yüzeylerin aşırı ısınmasına ve yangın çıkmasına neden olabiliyor.

ÇOCUKLAR ARAÇTA YALNIZ BIRAKILMAMALI

İtfaiye ekipleri, sıcak havalarda çocukların kısa süreliğine bile araç içerisinde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. "Sadece birkaç dakika sürecek" düşüncesiyle yapılan bu davranışın ciddi sağlık ve güvenlik riskleri doğurabileceği belirtiliyor.

ARAÇTA YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BULUNDURUN

Uzmanlar, araçlarda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulundurulmasının olası bir yangında ilk müdahale açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Küçük çaplı yangınlara zamanında ve doğru şekilde müdahale edilmesi halinde yangının büyümeden kontrol altına alınabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, sıcak yaz günlerinde araçta bırakılan eşyaların gözden geçirilmesi ve özellikle yangın riski oluşturabilecek ürünlerin araç içerisinde tutulmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. (DHA)