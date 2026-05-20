Yaz öncesi kötü haber: İstanbul barajlarında düşüş eğilimi durdurulamıyor

İstanbul’da su rezervleri açısından kritik önem taşıyan bahar dönemi, barajlarda beklenen büyük toparlanma yaşanmadan sona erme noktasına geldi. Kent genelinde son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar barajlara yalnızca sınırlı bir katkı sağlarken, su seviyelerinde kalıcı ve güçlü bir yükseliş trendi yakalanamadı.

Uzmanlar, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde oluşan mevcut tabloyu megakentin su güvenliği açısından oldukça yetersiz buluyor.

İSKİ GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI: DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son veriler, barajlardaki su miktarının durağan bir seyre girdiğini ve hatta küçük oranlarla da olsa gerilemeye başladığını gösteriyor.

Resmi verilere göre İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı 18 Mayıs’ta yüzde 71,53’e yükselmişken, 19 Mayıs’ta açıklanan rakamlarla yeniden yüzde 71,44 seviyesine geriledi. Bugün paylaşılan en güncel verilerde ise oran yüzde 71,38’e kadar düştü.

Baharın son yağış dalgasına rağmen barajlardaki su seviyesinin bir türlü istenen düzeye ulaşamaması, önümüzdeki sıcak aylar için kritik bir riskin habercisi olarak yorumlanıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (20 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,2

Darlık Barajı: %91,98

Elmalı Barajı: %96,04

Terkos Barajı: %59,43

Alibey Barajı: %65,89

Büyükçekmece Barajı: %55,2

Sazlıdere Barajı: %44,39

Istrancalar Barajı: %33,53

Kazandere Barajı: %56,65

Pabuçdere Barajı: %56,51

MEGAKENTTE SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve sınırları zorlayan olağanüstü kuraklık dönemi bir kenara bırakıldığında, İstanbul’daki mevcut su rezervleri son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında gösteriliyor.

Özellikle nisan ayında beklenen o kuvvetli ve sürekli mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi, megakentin olası bir su krizine karşı direncini büyük ölçüde zayıflatmış durumda. Teknik uzmanlar, baraj doluluk oranlarının yaz aylarına girerken güvenli eşik olarak kabul edilen yüzde 80-90 bandına ulaşamamasının ciddi bir kırılganlık yarattığı konusunda birleşiyor.

Önümüzdeki günlerde artacak hava sıcaklıkları ve buna bağlı olarak hızlanacak buharlaşma, mevcut rezervler üzerindeki baskıyı daha da tırmandıracak.

İSTANBUL KENDİ SUYUYLA DÖNEMEZ HALE GELDİ

Günlük tüketimi 3 milyon metreküpü aşan İstanbul, artık sadece kendi sınırları içindeki baraj havzalarıyla su ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Nüfusun ve buna bağlı olarak su kullanımının sürekli arttığı kentte, Melen ve Yeşilçay sistemlerinden yapılan su transferleri artık bir yan destek olmaktan çıkıp hayati bir zorunluluk haline geldi.

Analizlere göre, eğer komşu havzalardan sağlanan bu düzenli dış destekler olmasaydı, İstanbul’un karşı karşıya kalacağı su krizinin çok daha erken ve çok daha ağır boyutlarda hissedilmesi kaçınılmaz olacaktı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.