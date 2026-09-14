Yaz bitti ama kabus bitmedi! Acı haber bu defa Çorum’dan geldi

Bir süre önce kene tarafından ısırılan Zeliha Polat, rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Polat, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanede tedavi altına alınan Polat, 3 gün yoğun bakımda tutuldu. Zeliha Polat, bu sabah yaşamını yitirdi.

Polat, öğle vakti Akçiçek köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

KENELERE KARŞI ALINABİLECEK EN ETKİLİ ÖNLEMLER

Özellikle yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşların açık alanlarda daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, tarla, orman ve piknik alanlarında vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor. Açık alandan döndükten sonra ise vücudun ve kıyafetlerin kene açısından kontrol edilmesi önem taşıyor.