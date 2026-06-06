Yaylaya göç başladı: 5 bin hayvanı güden çoban 150 bin TL'yi kaptı

Malatya'da ilçe ve merkez bölgelerdeki küçükbaş yetiştiricileri her yıl olduğu gibi bu yıl da sürülerini yaylaya taşımaya başladı. Yaklaşık 2 bin rakımlı Hekimhan'a bağlı Sarıçiçek Yaylası en çok tercih edilen bölge oldu. Ancak bu yıl yağışların uzun sürmesi nedeniyle yayla yolculuğu gecikmeli başladı.

Yetiştiriciler yaylada yaklaşık 5-6 ay kalıyor. Bu sürede hayvanların sağımını ve bakımını yaptıktan sonra tekrar köylerine dönüyor.

"YOL GÜZERGAHLARININ AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, zorlu bir kış sezonunun ardından kapanan yolların hem yetiştiricileri hem çobanları zor durumda bıraktığını belirtti.

"Araç ve hayvanların yol güzergahlarının açılmasını istiyoruz. Zorlu bir kış sezonu geçirdik. Bu nedenle kapanan yollar olabiliyor. Bu da hem yetiştiricilerimizi hem de çobanlarımızı oldukça zorluyor."

ÇOBAN MAAŞI 150 BİN LİRA

Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi'nden yetiştirici Muharrem Koçdağ, babasından küçük çapta devraldığı işletmeyi TKDK desteğiyle büyüttüğünü anlattı. Şu anda 3 bin 500'ü aşkın anaç hayvanı, kuzularla birlikte yaklaşık 5 bin başlık sürüsü bulunan Koçdağ, yayla hazırlıklarını şöyle özetledi:

"Yaylaya çıkmadan önce hayvanlarımızın aşılarını yapıyoruz. Çobanlarımızın kalacak yerleri ile çadırları kurup uygun zemini hazırladıktan sonra hayvanlarımızı TIR'lara yükleyerek yaylaya doğru hareket ediyoruz."

Koçdağ, gençlerin tarıma yönelmemesi nedeniyle dışarıdan çoban tutmak zorunda kaldıklarını da vurguladı. Sağım çobanlarına aylık 150 bin lira, dışarıdan getirilen Afgan çobanlara ise 100 bin lira maaş ödediğini belirten Koçdağ, çobanların bir memur ya da emekliden daha fazla kazandığına dikkat çekti.

(DHA)