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Halk TV Türkiye Yayaya çarpan motosiklet sürücüsünden beklenmedik çıkış: "İnşallah tüm vücudum kırılmıştır"

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsünden beklenmedik çıkış: "İnşallah tüm vücudum kırılmıştır"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, sürücü "İnşallah tüm vücudum kırılmıştır" dedi.

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Yayaya çarpan motosiklet sürücüsünden beklenmedik çıkış: "İnşallah tüm vücudum kırılmıştır"
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Şinasi Kurşun Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 19 yaşındaki Esma Ş. yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esat D.'ye çarptı.

ÇARPIŞMA ANI VE YARALANMA

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Esat D., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Esma Ş.'ye sağlık ekipleri iyi olup olmadığını sordu.

SÜRÜCÜDEN BEKLENMEDİK TEPKİ

Esma Ş., ağlayarak yayanın aniden yola çıktığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yaya geçidi için de ders versinler o zaman, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır."

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CEZAİ İŞLEMLER

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Esma Ş.'ye toplamda 85 bin lira idari para cezası uygulandı ve polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Motosiklet Tekirdağ
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