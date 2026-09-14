Vatandaşa otoyollarda yeni tuzak mı kuruluyor? Deniz Yavuzyılmaz anlattı

Boğaz köprüleri ile devletin işlettiği otoyolların işletme hakkının özel sektöre devredilmesine yönelik planlar yeniden tartışma konusu oldu. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada özelleştirme planlarına tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndaki verilere işaret ederek Türkiye'deki toplam otoyol uzunluğunun, bağlantı yolları dahil, 3 bin 796 kilometre olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere göre mevcut durumda 2 bin 282 kilometrelik otoyol devlet tarafından işletilirken, 1.514 kilometrelik bölüm Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletiliyor. Buna göre otoyol ağının yüzde 60'ı kamu, yüzde 40'ı ise özel şirketlerin işletmesinde bulunuyor.

Yavuzyılmaz, planlanan özelleştirmelerin hayata geçirilmesi halinde ise tablonun önemli ölçüde değişeceğini savundu. Buna göre devletin işleteceği otoyol uzunluğu 359 kilometreye düşerken, özelleştirilen ve YİD modeliyle özel şirketlerin işlettiği otoyolların toplamı 3 bin 437 kilometreye çıkacak.

Bu durumda Türkiye'nin toplam otoyol ağının işletmesinde kamu payının yüzde 10'a, özel şirketlerin payının ise yüzde 90'a ulaşacağını belirten Yavuzyılmaz, "AKP, vatandaşa otoyollarda yeni bir tuzak kuruyor" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, özel şirketlerin otoyol işletmelerinde ağırlığının artmasının geçiş ücretlerinde yüksek zamlar getirebileceğini ifade etti. "Yandaş şirketler kuracakları otoyol tekelleriyle, araç geçiş ücretlerine devasa zamlar yapacak, faturayı vatandaşa çıkaracak" diyen Yavuzyılmaz, özelleştirmelerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapısını da olumsuz etkileyeceğini savundu.

KGM bünyesindeki binlerce işçi ve memurun kurum dışına itilebileceğini belirten Yavuzyılmaz, "Bunun adı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü imha edip, vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapmaktır" dedi.

Yavuzyılmaz, özelleştirme planının iptal edilmesi çağrısında bulunurken açıklamasının kaynağı olarak KGM'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu ile 5 Eylül 2026 ve 20 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete kararlarını gösterdi.