Yavuzyılmaz 'En az 100 milyon dolarlık fatura' dedi, istifaya çağırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, Çinli otomobillere uygulanan ek vergiler nedeniyle Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) açılan davayı kaybettiği ve bunun Türkiye’ye yıllık en az 100 milyon dolar (yaklaşık 4,5 milyar lira) maliyet getireceği yönündeki açıklamalarının ardından Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık, DTÖ panel raporunun Türkiye açısından kesinleşmiş nihai bir karar olmadığını ve herhangi bir tazminat ya da ödeme yükümlülüğü doğurmadığını bildirdi.

BAKANLIK: KARAR KESİNLEŞMEDİ, TEMYİZ HAKKIMIZ BULUNMAKTADIR

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, açıklamasına "Otomobil düzenlemelerimiz ile ilgili yayımlanmış DTÖ panel raporu hakkında kamuoyunu yanıltmaya dönük, çarpıtma amaçlı açıklamalara ilişkin cevabımız." ifadeleriyle başladı ve şu basın açıklamasını yaptı:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI

OTOMOBİL DÜZENLEMELERİMİZ İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ DTÖ PANEL RAPORU HAKKINDA KAMUOYUNU YANILTMAYA DÖNÜK, ÇARPITMA AMAÇLI AÇIKLAMALARA İLİŞKİN CEVABIMIZ:

Söz konusu Panel raporu, yaklaşık iki ay önce DTÖ tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanmıştır. Rapora ilişkin değerlendirmeler hem Türkiye hem de Çin tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ticaret Bakanlığımız da 29 Temmuz 2026 tarihinde konu ile ilgili değerlendirmelerini bir basın bildirisi ile kamuoyumuz ile paylaşmıştır.

Bu açıklamada da belirtildiği üzere, Panel, ülkemizin uygulamalarını sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul olarak değerlendirmiş, panele taşınan tedbirlerimizin önemli bir kısmına ilişkin olarak ülkemiz lehine değerlendirme ve yorumlara da yer vermiştir. Panelin elektrikli araçlarda ülkemizdeki yatırımları ve yerli sanayimizi korumak amacıyla 4 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanan ilave vergiye ilişkin değerlendirmelerine katılmadığımız, ülkemizin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan, tüketici güvenliği ve refahını önceleyen tedbirlerimize ilişkin olarak Panel tarafından yöneltilen bazı değerlendirmeleri paylaşmadığımız kamuoyuna açıkça duyurulmuştur.

Öte yandan, 29 Temmuz 2026 tarihli açıklamada da belirtildiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kabul edilerek kesinleşmiş nihai bir karar değildir.

Türkiye'nin temyiz hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletmekte, gerekli değerlendirmeleri hukuk mecrasında yapmaktadır.

Açıklamada da ifade edildiği üzere, taraflar arasındaki istişareler sürmektedir. Bu kapsamda, panel raporunun katılmadığımız kısımları için temyize başvurulmasına ilişkin sürelerin karşılıklı mutabakatla uzatılması da değerlendirilmektedir.

Söz konusu DTÖ Panel Raporunun, Türkiye açısından herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü veya mali borç doğurduğu yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. DTÖ uyuşmazlıklarının işleyişi kapsamında, panel kararları ile taraflardan birinin diğer tarafa otomatik olarak tazminat ya da ödeme ifası söz konusu değildir. Bu itibarla, Panel Raporu temelinde Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç, mali yükümlülük veya vergi kaybı bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığımız, milli otomotiv sanayimizin üretim kapasitesinin ve yatırımlarının desteklenmesi, sektörümüzün haksız ticaret uygulamalarına karşı korunması ve ülkemizin uluslararası ticaret hukukundan doğan hak ve menfaatlerinin etkin şekilde savunulması amacıyla gerekli politikaları ve tedbirleri kararlılıkla uygulamaktadır. Bu süreçte özel sektörümüzle yakın iş birliği içerisinde hareket edilmekte ve ülkemizin ekonomik menfaatleri uluslararası platformlarda titizlikle gözetilmektedir.

Bu kapsamda, DTÖ Panel Raporunun içeriği ve hukuki sonuçları konusunda kamuoyuna yansıtılan, raporun kapsamı ve DTÖ uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyişiyle bağdaşmayan mesnetsiz değerlendirmelerin gerçeğe dayalı olmadığı, hukuki bazdan yoksun olduğu açıktır. Söz konusu raporun, Türkiye açısından otomatik bir tazminat veya ödeme yükümlülüğü oluşturduğu şeklindeki yorumlar, DTÖ uyuşmazlıklarının tabi olduğu hukuki çerçevenin kasten yanlış aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ticaret Bakanlığımız, ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, otomotiv sektörümüzde gerçekleştirilen yatırımların desteklenmesi ve üreticilerimizin haksız ticaret uygulamalarına karşı korunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve bu kapsamda, ülkemizin ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunması doğrultusunda, uluslararası tüm platformlarda gerekli adımlar atılmaya ve Türkiye'nin hakları kararlılıkla savunulmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dün sosyal medya hesabından Çinli otomobillere uygulanan ek vergiler nedeniyle Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) açılan davayı kaybettiğini yazmıştı.

AKP iktidarını sert bir dille eleştiren Yavuzyılmaz, bu kararın Türkiye’ye yıllık faturasının en az 100 milyon dolar (yaklaşık 4,5 milyar lira) olacağını belirterek Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı istifaya çağırmıştı.

CHP’li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın Çinli otomobil devi BYD’ye büyük vergi avantajları sağlamasına rağmen şirketin Türkiye’ye yatırım yapmadığını hatırlatmıştı.

Çinli araç üreticisi BYD skandalının ardından yeni bir usulsüzlüğün daha yaşandığını vurgulayan Yavuzyılmaz, BYD dışındaki diğer Çinli otomobil şirketlerine uygulanan ek vergiler nedeniyle Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) yaptığı başvurunun Türkiye aleyhine sonuçlandığını belirtmişti.