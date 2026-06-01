Yavru İskender papağanları kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı
Bursa'da yasa dışı yollarla satılmak istenen 3 İskender papağanı yavrusu ihbar üzerine kurtarıldı. Doğa Koruma ekiplerince koruma altına alınan yavrular veteriner kontrolünden geçirildi; kaçak ticarete karışan şahsa yasal yaptırım uygulandı.
İHBAR ÜZERİNE OPERASYON
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı hayvan ticaretine yönelik gelen ihbarı değerlendirerek Bursa'da harekete geçti. Kaçak yollarla satılmak istendiği belirlenen 3 İskender papağanı yavrusu bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı. Mevzuata aykırı hareket eden kişiye gerekli yasal yaptırımlar uygulandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Müdürlüğe götürülen yavrular veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan incelemede yavruların genel durumlarının iyi olduğu belirlendi. Beslenme ve bakım süreçleri titizlikle sürdürülüyor.
Müdürlük, sosyal medya hesabından yavrulara özel hazırlanan mamaların yapım aşamasını ve beslenme anlarını paylaştı.
