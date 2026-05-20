Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan yavru ayı, Yusufeli'nde üzerine yaklaşan dronu fark edince duraksadı ve uzun süre kameraya baktı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için yaylalara ve yerleşim yerlerine iniyor. Yusufeli ilçesinde kırsal kesime inen yavru ayı, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy'un dronu tarafından görüntülendi.

YAVRU AYI DRONU MERAKLA İZLEDİ

Ağacın altında besin ararken üzerine yaklaşan dronu fark eden ayı, başını kaldırarak kameraya uzun süre baktı. Meraklı ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken yavru, kısa süre sonra yiyecek aramaya kaldığı yerden devam etti; ardından koşarak gözden kayboldu.

Doğadan derlenen görüntüler, sosyal medyada geniş kitlelerin ilgisini çekti.

(DHA)