Yat limanında ilerlerken kendilerini suda buldular: Elektrikli araç kayalıklara devrildi

Samsun’un Atakum ilçesinde tescilli Kurupelit Yat Limanı mevkiinde seyir halinde olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.K., idaresindeki elektrikli otomobilin direksiyon hâkimiyetini aniden kaybetti.

LİMANDA İLERLERKEN KENDİLERİNİ SUDA BULDULAR

Kontrolden çıkan küçük araç, savrularak deniz kenarında bulunan kayalıklara devrildi.

Kaza esnasında bir kısmı suya gömülen otomobilde mahsur kalan genç sürücü E.K. ile yanındaki aynı yaştaki arkadaşları B.T. ve B.A., kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başararak kıyıya ulaştı.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI YARA ALMADAN KURTULDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri yara almadan kurtulan gençlerin tedavisi ayakta yapılırken, kayalıklara düşen araç vinç yardımıyla kaldırıldı. (AA)