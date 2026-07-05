Yaşlı ve engelli aylıklarında temmuz ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakanlık olarak vatandaşların bağımsız bir yaşam sürmelerini desteklemeyi öncelikli hedef haline getirdiklerini belirten Göktaş; eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal hayatın tüm evrelerinde yaşlı ve engelli bireylerin yanında olmaya devam ettiklerini aktardı.

ZAMLI AYLIKLAR ÖNÜMÜZDEKİ AY

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (DHA)