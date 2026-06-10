Yaşlı çifti cami çıkışında öldürdü! Cinayeti at izi çözdü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çifti geçen yıl 2 Ekim’de saat 21.00 sıralarında silahlı saldırının hedefi oldu. Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi’ndeki bağ evlerinde yaşayan Baktır çifti, camiden çıkıp evlerinin önüne geldikleri sırada av tüfeğiyle vuruldu. Saçmaların isabet ettiği çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Emniyet güçleri cinayetin işlendiği caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Baktır çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gülhanım ve Fahri Baktır'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Fahri Baktır (Fotoğrafta)

CİNAYETİ AT İZİ VE 125 SAATLİK KAMERA KAYDI ÇÖZDÜ

Olayın ardından kaçan fail veya failleri bulmak üzere harekete geçen polis ekipleri, suç mahallinde at izleri tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) birimleri özel bir araştırma ekibi kurdu. Ekipler; teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve tam 125 saatlik kamera incelemesini tamamladı. Soruşturma sonucunda, şüpheli Murat Günek'in olay yerine atla geldiği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bölgeden yine atla uzaklaştığı saptandı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli Murat Günek'i yakaladı. Gözaltına alınan Günek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 BİN LİRALIK ALACAK İDDİASI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu şüpheli Murat Günek hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak öldürme’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere toplam 2 kez ceza talep edildi. İddianamede sanığın ifadeleri de yer aldı. Alınan tüm ifadelerinde suçlamaları reddeden Günek, analizi yapılan atın kendisine ait olmadığını ve cinayeti işlemediğini öne sürdü. Şüpheli, üvey annesinin, yaşamını yitiren Baktır çiftinin çocukları A.B.’den 85 bin lira alacağı olduğunu iddia etti.

MAHKEMEDEN İKİ KEZ MÜEBBET

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanık Murat Günek, öldürülen Baktır çiftinin şikayetçi kızları, oğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Murat Günek, kayıp montun bulunması halinde kendisine ait olmadığının ortaya çıkacağını iddia ederek mahkemede şu savunmayı yaptı:

"O gün polis atı sordu gösterdim. Olayda kullanılan atla benim at çok farklı. İşimde gücünde insanım bu olayla ne alakam olacak. Analığımın alacağı yerle benim işim olmaz, ona zaten bacım bakıyor. Olayla uzaktan yakından alakam yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Günek'i Fahri Baktır’a yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gülhanım Baktır’a karşı ise ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçunu işlediği gerekçesiyle ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. (DHA)