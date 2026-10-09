Yaşlı çift şifa diye girdikleri banyoda can verdi

Uzun yıllar Danimarka’da gurbetçi olarak çalıştıktan sonra emekliliklerini geçirmek üzere memleketleri Uşak’a kesin dönüş yapan 80 yaşındaki Tahsin Ünver ile 79 yaşındaki eşi Yaşariye Ünver, kaplıcalarıyla ünlü Denizli Pamukkale’nin yolunu tuttu. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarına termal sularda derman bulmak isteyen çift, 6 Ekim günü Karahayıt Mahallesi’nde bulunan bir pansiyona yerleşti. Ancak sağlık bulma umuduyla çıkılan seyahat, pansiyon odasında son buldu.

İKİ GÜN SÜREN SESSİZLİK VE ACI MANZARA

Pansiyona giriş yaptıktan sonra odalarından bir daha çıkmayan yaşlı çiftten iki gün boyunca hiçbir haber alınamadı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında odadan uzun süre ses çıkmamasından şüphelenen pansiyon çalışanları, durumu kontrol etmek için kapıyı açtı. İçeri giren görevliler, Tahsin ve Yaşariye Ünver’i banyoda hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki gündür odada bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk tespitlere göre yaşlı karı-kocanın, kaplıca suyundan kaynaklanan kükürt gazından zehirlenerek banyoda fenalaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının odada yaptığı incelemelerin ardından, Ünver çiftinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kükürt gazına bağlı zehirlenme şüphesi taşınan olayda, çiftin kesin ölüm nedeni hazırlanacak adli tıp raporunun ardından netleşecek. Savcılık ve jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.