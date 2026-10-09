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Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı bir çift, kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu.

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Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti. Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PANSİYON SAHİBİ ÇİFTİ BANYODA HAREKETSİZ BULDU

Karahayıt Mahallesi'ndeki pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti. Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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SAĞLIK EKİPLERİ ÇİFTİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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