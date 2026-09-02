Yaşları 14-15 sabıkaları 21! Yoldan geçen adamı gasbeden 4 çocuk tutuklandı

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Gözü dönmüş grup, Abdullah A.’yı sokak ortasında acımasızca darbetmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan çaresiz adamın cebindeki cep telefonunu ve cüzdanında bulunan 2 bin lirayı zorla alan saldırganlar, gecenin karanlığına karışarak hızla kaçtı. Sokaktaki şiddet anları ise o sırada çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.