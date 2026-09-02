Yaşları 14-15 sabıkaları 21! Yoldan geçen adamı gasbeden 4 çocuk tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda sabaha karşı sokakta yürüyen adamı darbedip telefonunu ve parasını gasbeden 14-15 yaşlarındaki 4 çocuk yakalandı. Haklarında toplam 21 suç kaydı bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
29 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen 38 yaşındaki Abdullah A., hiçbir suçu günahı yokken karşılaştığı 4 çocuğun hedefi haline geldi. Yaşları 14 ile 15 arasında değişen A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14), tek başına yürüyen adamın etrafını bir anda sardı.
Gözü dönmüş grup, Abdullah A.’yı sokak ortasında acımasızca darbetmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan çaresiz adamın cebindeki cep telefonunu ve cüzdanında bulunan 2 bin lirayı zorla alan saldırganlar, gecenin karanlığına karışarak hızla kaçtı. Sokaktaki şiddet anları ise o sırada çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Saldırının ardından yapılan ihbarla birlikte güvenlik güçleri alarma geçti. Olay yerine gelen ekiplerin ardından harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği, iz sürerek saldırganların kimliklerini tek tek tespit etti. Düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C., işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.
YAŞLARI ÇOCUK, DOSYALARI BOYUNDAN BÜYÜK: 21 SUÇ KAYDI!
Gözaltına alınan çocukların emniyetteki kayıtları incelendiğinde ortaya çıkan tablo tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Dört çocuğun toplamda 21 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi:
A.D. (15): Yağma suçundan 2 kayıt,
M.A. (14): Yağma ve motosiklet hırsızlığından 3 kayıt,
A.K. (14): Yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve silah suçlarından tam 11 kayıt,
T.Y.C. (14): Kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve otomobilden hırsızlık suçlarından 5 kayıt.
Sokakta estirdikleri terörün ardından Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.