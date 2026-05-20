Yasaklar engelleyemedi, bakanlık festivali İmamoğlu sloganlarıyla inledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali’nin Eskişehir ayağında hareketli dakikalar yaşandı. Kent meydanında halka açık olarak düzenlenen ve binlerce Eskişehirlinin katıldığı konser ve etkinlik programı esnasında, alandaki hareketlilik bir anda yön değiştirdi.

GENÇLER BAŞLATTI TÜM ALANA YAYILDI

Kalabalık içinde yer alan gençler, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na atıf yaparak “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı. Çevredeki diğer vatandaşların da gençlere katılmasıyla birlikte slogan sesleri kısa süre içinde festival alanının genelinde yankılandı. Meydanda kaydedilen görüntüler kısa sürede internet ortamına düştü ve sosyal medya platformlarında defalarca paylaşıldı.

FOTOĞRAFI, VİDEOSU VE SESİ YASAKLI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Tutuklama kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz aylarda İBB'ye yeni bir talimat yolladı. Savcılık, bu talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin kullanımını tamamen yasakladı. Bu geniş çaplı karardan daha önce de İmamoğlu'nun afiş ve pankartlarına yasak getirilmişti.