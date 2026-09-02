Yasak kalktı balıkçılar ağları dolu döndü: Kilosu 300 liradan tezgaha indi

Aydın Kuşadası'nda aylardır av sezonunun açılmasını bekleyen balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte dün gece saatlerinde 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçıların yakaladığı çeşitli türlerdeki balıklar, Kuşadası Balık Hali'ne getirildi. Tezgahlarda satışa sunulan balıklar arasında en çok ilgiyi kilosu 300 liradan satılan hamsi ve sardalya gördü. Palamut, levrek ve çipura da alıcı buldu. Sezonun bereketli başladığını belirten balıkçı esnafı, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

"BALIKÇININ BAYRAMI BAŞLADI"

İlçede yaklaşık 17 yıldır balıkçılık yapan Soner Özyağcı, tezgahlarda her bütçeye uygun balık bulunduğunu söyledi. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşeceğini belirten Özyağcı, "Öncelikle av sezonunun açılmasıyla balıkçıların bayramı da başladı. Şu an hamsi ve sardalya denizimizden en çok çıkan balık türleri. Bunun yanında levrek ve çipura da bulunuyor. Herkesi Kuşadası Balık Hali'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PALAMUT BOL OLACAK"

Balıkçılık yapan Şükrü Eğriboyun ise "Bu yıl özellikle Karadeniz'de palamut bol olacak. İlerleyen günlerde palamutların boyu daha da büyüyecek. Ege Denizi'nden daha çok hamsi ve sardalya çıkacak. Biz balıkçılar olarak sezonun bereketli geçmesini ve tüm vatandaşların diledikleri kadar balık yemesini istiyoruz. Tüm balıkçı esnafımıza da hayırlı sezonlar dilerim" dedi.

"FIRSAT BULDUKÇA TAZE BALIK TÜKETECEĞİZ"

Kuşadası Balık Hali'ne alışveriş yapmaya gelen Ercan Subaşı da "Ben barbunya ve deniz levreği almayı tercih ettim. Fiyatlar çok ucuz değil. İlerleyen günlerde fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Av sezonu başladığı için artık ailece fırsat buldukça taze balık tüketmeye çalışacağız" diye konuştu. (DHA)