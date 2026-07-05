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Halk TV Türkiye Yasağa rağmen denize girdiler: Vatandaşlar faciayı önledi

Yasağa rağmen denize girdiler: Vatandaşlar faciayı önledi

Zonguldak'ta hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

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Yasağa rağmen denize girdiler: Vatandaşlar faciayı önledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde denize girmenin yasak olduğu bölgede suya giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yasağa rağmen denize girdiler: Vatandaşlar faciayı önledi - Resim : 1

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU


Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bölgede, yapılan uyarılara rağmen suya giren 2 kişi bir süre sonra dalgaların etkisiyle sürüklendi.

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Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek zaman kaybetmeden müdahale etti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapan boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Yasak
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