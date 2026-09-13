Yasa dışı yollarla gelen 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.
YASA DIŞI YOLLARLA GELEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Edirne il genelinde güvenlik güçlerince yürütülen devriye ve denetim faaliyetlerinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenler, gerekli idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise yasa dışı yollarla yurtta bulunduğu belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan göçmenler, idari işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi