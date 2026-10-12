Yasa dışı hayvan ticareti baskını: Bir piton, 79 kirpikli gecko, 12 mısır yılanı ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin ikametinde yapılan aramada bulunan 134 canlıya el konulduğu bildirildi. Yapılan aramada 79 kirpikli gecko, 21 leopar gecko, 12 mısır yılanı, bir piton yılanı, bir Meksika kral yılanı, iki tarantula, iki Madagaskar geckosu, bir tegu ve 15 bukalemunun koruma altına alındığı kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’un Kartal ilçesinde, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimde, yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 79 kirpikli gecko, 21 leopar gecko, 12 mısır yılanı, bir piton yılanı, bir Meksika kral yılanı, iki tarantula, iki Madagaskar geckosu, bir tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlıya el konularak koruma altına alındı. Şahsa ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı. Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi sürdürüyor, canlı türlerinin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." (ANKA)



