Yasa dışı bahisten alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı deneyimlerini belgeselde anlatmış

Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

MASAK raporuna göre; 6 elektronik ödeme şirketinden 35 milyon lira gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı, sorgulanmak üzere İstanbul'dan Adana'ya sevk edildi.

Yasa dışı bahse kasalık yaptığı iddia edilen Kütahyalı'nın, yıllar önce yasa dışı bahisle ilgili bir belgesele katıldığı ve burada sistemin nasıl yürüdüğünü anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahlayı Gain Medya'da yayınlanan "Musi Bet" isimli belgeselde

GÖZALTINDAKİ ROK BELGESELDE MEĞER DENEYİMLERİNDEN BAHSEDİYORMUŞ

Yine bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Gain Medya'da 2024 yılında yayımlanan "Musi Bet" isimli belgeselde yer alan Kütahyalı, burada sistemi şu ifadelerle anlatmıştı:

"İlk sarı kart, ilk kırmızı kart, ilk kurtarış, ilk korner falan gibi olanlar yok. Bu oranların yükseltilmesi deyince de tabii Türkiye'deki bahis şirketleri vergilerden şikayetçi. Çok yüksek vergi var. Oranlar yükselmeyince bunu oynayan kumarbazların dişinin kovuğuna yetmiyor bunlar. Bu da illegal bahisin önünü açtı.

Ve bu bir anda Türkiye'de bu işi patlattı. Yani illegal bahis üzerinde rakamlar bir ara Süleyman Soylu'nun söylediği neydi? 50 milyar dolar. Böyle birkaç kişiyle de vesileyle tanıştım. Adamların bayağı birçok yerde şeyleri var, üsleri var. Mesela bir ara Ukrayna'ya giden Türk üniversite öğrencilerin tek işi buydu yani. Ukrayna'ya giden Türk üniversite öğrencilerin hepsi bahisle geçiniyordu. Kıbrıs'takiler, Kıbrıs üniversite talebesi kesinlikle 'bet' dedikleri o işin içinde olurdu ve onlar iyi para kazanıyordu kendilerince. 'Abi iyi oluyor hem okuyoruz hem bilmem ne' gibi... Tabii orada okuma kısmı pek olmuyor muhtemelen.

Ya oranlar yükseltilebilir ama o zaman devletin vergiden düşmesi lazım falan. Diğerlerine girse bahis şirketleri; ilk sarı kart, ilk kırmızı kart falan, orada şike olasılığı yüksek. Onu denetlemek çok zor, o işe girmek istemiyorlar. Türkiye gibi sürekli enflasyon, devalüasyon sarmalı olan, ekonomik krizden kurtulamayan bir ülkede bir kurtuluş yolu da olduğu için özellikle 20'li yaşlarındaki gençler çok buna iltifat gösterdiler. Çok yaptılar, çok para kaybeden oldu. 'Kuponun battı' bilmem ne falan gibi laflar bütün gençlerle yayıldı."

ADANA MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri tarafından Adana merkezli 21 ilde; "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Mayıs'ta yapılan operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Kütahyalı kara yoluyla Adana'ya getirildi.