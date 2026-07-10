Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarında 197 şüpheli hakkında işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla birlikte yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden işlenen suçlar, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ile gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içerisinde etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

Açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kripto para hesaplarına yüksek tutarlarda para aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki cüzdanlara gönderildiği ve bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bu kapsamda 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına ilişkin 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığını aktardı.

Bu dosyalar kapsamında, 25'i cezaevinde bulunanlar olmak üzere toplam 119 şüphelinin suçlara ilişkin eylemlerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, yapılan çalışmaların ardından 88 şüpheliye ait 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda görev alan savcılıklara, emniyet birimlerine, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine ve MASAK'a teşekkür eden Gürlek, adalet teşkilatı ve kolluk birimlerinin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde suç ve suçluyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.