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Halk TV Türkiye Yasa dışı bahis parası transferine aracılık edenlere operasyon: 16 tutuklama

Yasa dışı bahis parası transferine aracılık edenlere operasyon: 16 tutuklama

Malatya'da yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık ettiği tespit edilen 16 kişi tutuklandı.

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Yasa dışı bahis parası transferine aracılık edenlere operasyon: 16 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahiste para nakline aracılık edenlere yönelik yürütülen çalışma dâhilinde 22 şüphelinin hesap hareketleri incelendi.

Yasa dışı bahis parası transferine aracılık edenlere operasyon: 16 tutuklama - Resim : 1

YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Hesaplarda yaklaşık 2 milyar 871 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 61 dijital materyal ele geçirildi.

Yasa dışı bahis parası transferine aracılık edenlere operasyon: 16 tutuklama - Resim : 2

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16 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden 20'si yakalandı, 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi; 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yasa dışı bahis parası transferine aracılık edenlere operasyon: 16 tutuklama - Resim : 4

Adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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