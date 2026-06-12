Yasa dışı bahis operasyonunda 166 gözaltı: 10 yılda tam 40 milyar lira!

Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı internet sitelerinin 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

ÇALIŞMA 18 AY SÜRDÜ

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışma sürdürüldü.

10 YILDA 40 MİLYAR LİRALIK HACİM

Çalışmalarda, 2016-2026 yılları arasında internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 2 site belirlendi. Bu siteler üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiği ve yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edildi.

Söz konusu sitelerin faaliyet süresince yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı değerlendirildi.

140 ŞÜPHELİYE OPERASYON YAPILDI

Tespitlerin ardından Giresun merkezli 32 ilde 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, 12 şüphelinin yurt dışında olduğu, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. (DHA)