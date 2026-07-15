Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yasa dışı bahis operasyonunda 159 gözaltı! 5 milyar liralık para trafiği tespit edildi

Yasa dışı bahis operasyonunda 159 gözaltı! 5 milyar liralık para trafiği tespit edildi

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yasa dışı bahis operasyonunda 159 gözaltı! 5 milyar liralık para trafiği tespit edildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz’da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak’, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Erzurum merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı tutuklandıErzurum merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

5 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Van Yasa Dışı Bahis Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro