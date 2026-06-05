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Halk TV Türkiye Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Çok sayıda şirkete ve mallarına el konuldu

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Çok sayıda şirkete ve mallarına el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve kripto paralar üzerinden kara para aklayan çete çökertildi. Operasyonda İ.Ö.Ö. liderliğindeki çete üyesi 80 şüpheli gözaltına alındı.

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Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Çok sayıda şirkete ve mallarına el konuldu
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İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edildiği öne sürülen 192 milyar liralık para trafiğini yönettiği ve bu gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladığı iddia edilen İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç örgütüne baskın yapıldı.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETE VE MALLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada 80 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Çok sayıda şirkete ve mallarına el konuldu - Resim : 1

Operasyon kapsamında 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.

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Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarının da bloke edildiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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