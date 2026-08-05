YAŞ kararları resmen yürürlükte: Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli rütbe değişiklikleri ve atamalar gerçekleştirildi.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDE ÜST DÜZEY ATAMALAR

YAŞ kararlarına göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ise 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatıldı.

TERFİ ALAN GENERALLER VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe; tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe; tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tümgeneralliğe yükseltildi.

ALBAYLARIN TERFİLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 albay tuğgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 11 albay tuğamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 18 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Terfiler, 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.