Yarısından bir fazlası yetiyordu: CHP’de kurultay için 700’ü aşkın delege imza verdi

CHP lideri Özgür Özel’in çağrısının ardından başlatılan olağanüstü kurultay imza sürecinde kritik eşik çok kısa sürede aşıldı. İlk gün 700’ün üzerinde delege kurultay için imza verdi.

YETERLİ OLAN SAYI SAATLER İÇİNDE TOPLANMIŞTI

Butlan kararının ardından kurultayı 'en uygun zamanda' yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, yapılan 'derhal olağanüstü kurultay' çağrılarını yanıtsız bırakınca Özgür Özel’in delegelere yaptığı çağrının ardından başlayan imza toplama süreci, beklenenden çok daha hızlı ilerledi.

Edinilen bilgilere göre dün gün sonunda imza sayısı 700’ün üzerine çıktı. Böylece olağanüstü kurultay için gerekli olan 551 imza sınırı rahatlıkla geçilmiş oldu.

SAYI 900’E YAKLAŞABİLİR

Parti içi kaynaklar, imza sürecinin devam ettiğini ve rakamın artabileceğini belirtiyor. Özel’e yakın isimler, 718 delegenin imzasının netleştiğini, toplam sayının ise 880-900 bandına kadar çıkabileceğini ifade ediyor. İstanbul delegasyonu ve bazı disiplin süreçleri kapsam dışı tutulsa da katılımın yüksek olduğu vurgulanıyor.

"YARIDAN BİR FAZLASI KARAR İÇİN YETERLİ"

Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay için yaklaşık 551 imzanın yeterli olduğunu belirtmişti. Özel, “yarıdan bir fazlası” vurgusuyla delegelerin iradesinin süreci doğrudan belirleyeceğini söylemişti.

Kurultay sürecine ilişkin tartışmalarda ise, imza tamamlanmış olsa dahi olası hukuki girişimlerin süreci durduramayacağı görüşü öne çıkıyor. CHP Lideri Özel, bu tür tedbirlerin kurultay iradesine engel olmayacağını savunuyor.