Yargıtay'dan emsal karar! Artık o başvuru yapılamayacak

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, hukuk davalarında yargılama süreçlerini ve sürelerini doğrudan etkileyecek önemli bir içtihadı birleştirme kararına imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, dava başlangıcında dilekçede yer almayan bir husus, daha sonra "kısmen ıslah" yöntemi kullanılarak davaya dahil edilemeyecek. Alınan bu kararın, dava sürelerinin kısaltılması ve yargılamanın daha hızlı tamamlanması amacını taşıdığı belirtildi.

HUKUK DAVALARINDA ISLAH KURUMU NEDİR?

Hukuk yargılamasında ıslah, tarafların dava süresince dilekçelerinde yaptıkları usul işlemlerini düzeltmelerine olanak tanıyan hukuki bir yöntemdir. Dava boyunca yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilen bu hak, tarafların iddia ve savunmalarını değiştirmesine veya genişletmesine imkan tanımaktadır. Ancak Yargıtay'ın son kararı, bu hakkın kullanım sınırlarını net bir biçimde belirlemiş oldu.

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ DETAYLARI

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, gerçekleştirdiği değerlendirmelerin ardından hukuk davalarındaki usul işlemlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yüksek Mahkeme tarafından alınan kararda, "Hukuk yargılamasında dava dilekçesinde yer almayan bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceği" hükme bağlandı. 8 Mayıs 2026 tarihli bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve yargı organları için bağlayıcı hale geldi.

KARARIN GEREKÇESİ VE AİHS VURGUSU

Alınan kararın gerekçe bölümünde, davacı tarafın sorumluluklarına dikkat çekildi. Gerekçede, "Davacı dava dilekçesini hazırlarken tüm taleplerini düşünmek, hangi husus ya da hususlarda hukuki koruma istiyorsa buna ilişkin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça bildirmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararda, davanın başlangıcında talep konusu edilmeyen bir hususun, yargılama sürecinde kısmen ıslah yoluyla davaya eklenmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ilkelerine de aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Turnusol niteliğindeki bu kararla birlikte, dava açarken dilekçelerin eksiksiz ve titizlikle hazırlanması usul açısından daha da kritik bir önem kazandı.