Yargıda yeni dönem başlıyor! İki duruşma arası en fazla 3 ay olacak

Yargıda uzun süren dava süreçlerinin önüne geçmek için yeni bir dönem başlıyor. 12’nci yargı paketi kapsamında hazırlanan düzenlemeyle iki duruşma arasındaki sürenin kural olarak en fazla 3 ay olması planlanıyor. Düzenlemeyle yargılamaların daha hızlı, etkin ve planlı yürütülmesi hedefleniyor.

12’nci yargı paketi çalışmalarında ilk aşamada hızlı yargılama başlığı ele alınacak. Yeni düzenlemelerle yargı süreçlerinin hızlandırılması, davaların daha etkin yürütülmesi ve yıllarca süren yargılamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yargı teşkilatında uzun süredir tartışılan “makul sürede yargılama hakkı” kapsamında önemli adımlar atılacak. Düzenlemelerde usul ekonomisi, etkin yargılama ve zaman kaybının azaltılması esas alınacak.

DURUŞMA ARASI EN FAZLA 3 AY

Adli makamlardan edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. Zorunlu ve istisnai durumlarda mahkemeler, gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek.

Bu adımla davaların gereksiz şekilde uzamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Duruşmaların daha kısa aralıklarla yapılmasıyla hâkimlerin dosyadan kopmadan değerlendirme yapması, delillerin daha hızlı incelenmesi ve karar süreçlerinin hızlanması bekleniyor.

E-DURUŞMA GENİŞLETİLECEK

Yeni düzenlemede e-duruşma uygulamasının kapsamı da genişletilecek. Buna göre ön inceleme duruşmaları, ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.

Böylece özellikle fiziksel engelleri bulunan ya da coğrafi uzaklık nedeniyle mahkemeye erişimde güçlük yaşayan vatandaşların yargılamaya daha kolay katılması hedefleniyor.

Hukuk davalarında imza zorunluluğu bulunan işlemler dışında, taraf vekilleri ön inceleme duruşmaları da dahil olmak üzere bulundukları yerden duruşmalara katılabilecek.

Mevcut düzenlemede ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabul ve sulh gibi bazı işlemlerde tarafların imzası zorunlu tutuluyor. Bu işlemler dışında elle atılan imzaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.

GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARINDA YENİ DÖNEM

Yargılamaların uzamasına neden olan görev ve yetki uyuşmazlıkları için de yeni bir sistem devreye alınacak.

Buna göre, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere Yargıtay, yalnızca “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Görev ve yetki denetimi istinaf aşamasında tamamlanacak. Böylece dosyaların yıllar sonra usul gerekçesiyle yeniden ilk derece mahkemelerine dönmesinin önüne geçilecek.

Düzenlemeyle vatandaşların zaman kaybının azaltılması ve yargının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.