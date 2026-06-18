Yargı süreci beklenmedi: Kadıköy Rıhtım'a cami için hazırlıklar başladı

İstanbul Kadıköy Rıhtımı’ndaki dolgu alanına yapılması planlanan cami ve yeraltı otoparkı projesi için, halkın tüm itirazlarına ve devam eden yargı sürecine rağmen ilk somut adım atıldı. Mahkemenin proje hakkındaki incelemesi henüz sonuçlanmamışken, gece yarısı alana iş makineleri sokuldu ve şantiye kurulumuna başlandı.

İLK TAHLİYE MART AYINDA YAPILMIŞTI

Tartışmalı projenin hayata geçirileceği alanda daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir otopark bulunuyordu. Bu otopark, geçtiğimiz Mart ayında bir gece yarısı boşaltılmıştı. Projenin durdurulması amacıyla açılan davanın sonucu beklenmeden bölgenin tahliye edilmesi tepki çekmişti.

GECE YARISI İŞ MAKİNELERİ GİRDİ

Sol Gazete'nin haberine göre, dün gece saat 00.00’dan sonra alana iş makineleri girdi. İnşaatta kullanılacak prefabrik yapılar bölgeye taşındı ve yıkım çalışmaları başladı. Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı’nın paylaştığı görüntülerde, eski otopark alanının çitlerle çevrildiği ve şantiye alanına dönüştürüldüğü görüldü.

İSTANBUL MİMARLAR ODASI DAVA AÇTI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ulaşım, çevre ve tarihi dokuya büyük zarar vereceğini belirttiği bu projeyi geçen hafta yargıya taşımıştı. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun projeye verdiği onayın iptal edilmesi için açılan davanın dilekçesinde, koruma ilkelerinin hiçe sayıldığı vurgulandı.

"AĞIR BETON BİNALAR BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"

Şube, bölgedeki cami ihtiyacının çevrede bulunan mevcut camilerle zaten karşılandığını, bu yüzden yeni bir cami yapılması zorunlu bir ihtiyaç olmadığını belirtti. Bununla birlikte, dolgu alanı üzerine yapılacak ağır beton binaların büyük risk taşıdığı, yeraltı otoparkının bölgedeki araç trafiğini daha da kilitleyeceği ve yüksekliği Haydarpaşa Garı’nı aşan bu projenin Kadıköy'ün tarihi siluetini kalıcı olarak bozacağı uyarısı yapıldı.