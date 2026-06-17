Yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türk yargısı hiçbir dış aktörün müdahalesine açık değildir

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda 17 Haziran’da kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, raporun Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddiaları ve yanlış bilgilere dayandığı belirtilerek, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün (17 Haziran) kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir" denildi.

Raporda yer alan değerlendirmelerin bazı AP üyelerinin ideolojik yaklaşımlarını yansıttığı ifade edilen açıklamada, "Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP'nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık, raporda Türk yargısına ilişkin yer alan ifadeleri de eleştirerek, "Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yapılan açıklamada, "Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir" ifadeleri kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesine katkı sunacak bir yaklaşım beklediklerini belirterek, "AP'den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir" değerlendirmesinde bulundu.