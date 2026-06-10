Yapay zekayla kendini MİT'çi olarak tanıtan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te yaşayan B.N.E.’nin, uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve kurumlarıyla irtibatlı gösteren yapay zekâ destekli içerikler üretip sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi.

KENDİSİNİ BAHÇELİ'YLE GÖRÜŞMÜŞ GİBİ GÖSTEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bulunduğu kişilerle görüşmüş gibi montajlanmış fotoğraflar paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İLK GÖZALTISI DEĞİL

B.N.E. hakkında 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan UYAP kaydının bulunduğu; şüphelinin daha önce de Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından benzer suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)