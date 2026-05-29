Yangından çıkarılan kediden acı haber: Kurtarılamadı

Bolu'nun Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında, Fahrettin Metyar'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 gündür evde olmadığı öğrenilen Metyar'ın dairesinden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

KEDİYİ KURTARMA ÇABASI YETERSİZ KALDI

Yangın sırasında evde bulunan kedi, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı ve oksijen verdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kedi kurtarılamadı.

Yangında evde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(AA)