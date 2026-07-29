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Yangında patileri yanan kedi kucaktan bir an olsun inmedi! Sahibi gözyaşlarına boğuldu

Eskişehir’de bir apartmanda çıkan yangında patileri yanan kediye ambulansta müdahale edildi. Gözyaşlarına boğulan sahibi, kedisini kucağından bir an olsun indirmedi. Kedi veterinere götürüldü.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ayakları yanan kediye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Patileri yanan kedinin, sahibinin kucağından bir an olsun inmediği görüldü. Kucağında kedisi dururken gözyaşları döktüğü görüldü.

Yangında patileri yanan kedi kucaktan bir an olsun inmedi! Sahibi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 1

Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak’taki bir binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangında patileri yanan kedi kucaktan bir an olsun inmedi! Sahibi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 2

Tedbir amacıyla apartmandaki 24 dairenin tamamı tahliye edildi. Yangın sırasında dışarıda bulunan ev sahibi, alevlerin arasında kalan kedisini kurtararak binadan çıkardı.

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Yangında patileri yanan kedi kucaktan bir an olsun inmedi! Sahibi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 4

İLK MÜDAHALE AMBULANSTA

Ayaklarında yanıklar oluşan kediye ilk müdahale, olay yerindeki ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kedi, daha sonra sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kedi Yangın Eskişehir
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